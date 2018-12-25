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Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün yüzde 5,56 düşerek 50,78 dolardan işlem gördü.Dün 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,56...

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün yüzde 5,56 düşerek 50,78 dolardan işlem gördü.

Dün 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,56 azalarak 50,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 42,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ekonomilerin büyüme sorunları yaşayacağı, bunu artan ticaret savaşlarının da besleyeceği yönündeki endişeler, fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeye yol açtı.

Uzmanlar, ABD'de hükümet bütçesi nedeniyle yaşanan sorunların da fiyatları baskıladığını kaydetti.

Bu arada Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolOpecPETROL
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