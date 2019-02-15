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Brent petrol yılın zirvesinde

- Brent türü petrolün varil fiyatı, 1 Ocak 2019'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmanarak 65,64 dolara yükseldi

Brent petrol yılın zirvesinde
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 65,64 dolardan işlem görüyor.

Bu sabah 63,73 dolardan güne başlayan Brent petrolün varili saat 17.09 itibarıyla yüzde 2,99'luk artışla 65,64 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,29 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselmesinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintileri, İran ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ile Suudi Arabistan'ın martta üretimini daha da kısacağını açıklaması etkili oldu.

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