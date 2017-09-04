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Brent petrolde Kuzey Kore gerilimi etkili oldu

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 52,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 52,78 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,92 doları görmüştü. Bu sabah...

Brent petrolde Kuzey Kore gerilimi etkili oldu

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 52,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 52,78 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,92 doları görmüştü. Bu sabah 52,62 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,61 azalışla 52,30 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,29 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de meydana gelen Harvey kasırgasının ardından yükselmiş ve kasırgadan etkilenen bölgelerde petrol üretiminin durdurulmasıyla artmıştı.

Küresel piyasalarda, geçen hafta etkisi azalan Kuzey Kore gerilimi, Kuzey Kore'nin "hidrojen bombası" denemesiyle yeniden gündeme geldi.

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediğini duyurdu.

Uzmanlara göre, söz konusu gerilim petrol fiyatlarını oynak hale getirdi ve volatile yapı bir süre devam edecek.

Petrol piyasalarında bu hafta, ABD'de yaşanan kasırga ile Kuzey Kore'de yaşanan gelişmelerin piyasa üzerine etkileri ve haftalık veriler takip edilecek.





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BrentEnerjiFiyatPETROL
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