Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Brent petrolün fiyatı 76 doları aştı

- Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün 76,33 dolara kadar tırmandı - Trump'ın açıklamasının ardından fiyatlar düşüş gösterdi

Brent petrolün fiyatı 76 doları aştı

NEW YORK (AA) - Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ihtimaliyle bugün 76 doları aştı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün TSİ 19.00'da 76,33 dolara kadar tırmandı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da bugün aynı saatte 70,81 dolara kadar yükseldi.

Böylece, her iki petrol türünün fiyatı Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerinden işlem gördü.

Söz konusu saatte, Brent petrolün günlük kazancı yüzde 1,9 olurken, WTI petrolün günlük kazancı ise yüzde 1,4 oldu.

- Trump'ın açıklamasının ardından fiyatlar düştü

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatları düşüş gösterse de günlük kazançlarını korudu.

En geç cumartesi gününe kadar İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını açıklaması beklenen Trump, bugün kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, nükleer anlaşmayla ilgili kararını yarın yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00'de) açıklayacağını duyurdu.

Trump'ın paylaşımının ardından Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 23.00'te 75,35 dolara, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da 69,84 dolara geriledi.

Uzmanlar, Temmuz 2015'te yapılan İran nükleer anlaşmasından ABD'nin çekilmesi durumunda, Washington'ın Tahran'a yeniden yaptırımlar getirebileceğine dikkati çekerek, İran'ın petrol üretiminin ve ihracatının olumsuz etkileneceğini vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpABD'nin Batı Teksas (WTI) Tipi Ham Petrolüİran Nükleer AnlaşmasıLondra Brent Türü Ham PetrolPetrol Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5