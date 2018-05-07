Brent petrolün fiyatı 76 doları aştı

NEW YORK (AA) - Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ihtimaliyle bugün 76 doları aştı.



Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün TSİ 19.00'da 76,33 dolara kadar tırmandı.



ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da bugün aynı saatte 70,81 dolara kadar yükseldi.

Böylece, her iki petrol türünün fiyatı Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyelerinden işlem gördü.

Söz konusu saatte, Brent petrolün günlük kazancı yüzde 1,9 olurken, WTI petrolün günlük kazancı ise yüzde 1,4 oldu.

- Trump'ın açıklamasının ardından fiyatlar düştü

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatları düşüş gösterse de günlük kazançlarını korudu.

En geç cumartesi gününe kadar İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını açıklaması beklenen Trump, bugün kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, nükleer anlaşmayla ilgili kararını yarın yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00'de) açıklayacağını duyurdu.

Trump'ın paylaşımının ardından Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 23.00'te 75,35 dolara, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da 69,84 dolara geriledi.

Uzmanlar, Temmuz 2015'te yapılan İran nükleer anlaşmasından ABD'nin çekilmesi durumunda, Washington'ın Tahran'a yeniden yaptırımlar getirebileceğine dikkati çekerek, İran'ın petrol üretiminin ve ihracatının olumsuz etkileneceğini vurguladı.