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Brent petrolün varil fiyatı 2,5 yılın zirvesi gördü

- Libya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı nedeniyle Brent petrolün varili dün, Mayıs 2015'ten sonra ilk kez 67 doları gördü -Brent petrolün varili 66,11 dolarda seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı 2,5 yılın zirvesi gördü

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Libya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı nedeniyle 2015 Mayıs ayından bu yana dün ilk kez 67 doları test etti ve güne 66 doların üzerinde başladı.

Noel tatilinin ardından 66,20 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 66,11 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 59,70 dolardan alıcı buldu.

Hafta başı Noel tatili sonrasında dün güne 64,75 seviyesinden başlayan ve yatay bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı, dün akşam Libya'daki Es-Sider boru hattına yapılan saldırıyla yüzde 3,47'lik bir yükselişle 67,03 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı nedeniyle petrol arzı 70 bin ile 100 bin varil arasında azaldı.

Uzmanlara göre, Libyadaki arz sıkıntısının yanı sıra, "Kuzey Denizi'nde önemli petrol boru hatlarından Forties boru hattının tekrar kullanıma alınmasının gecikeceği" açıklaması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 66,15 ile 66,22 dolar aralığının direnç, 66,01 ile 63,08 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent Petrol Fiyatları
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