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Brent petrolün varil fiyatı 52,26 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de açıklanacak stok verisi öncesi 52,26 dolar seviyesinde işlem görüyor.Brent petrolün varil fiyatı dün 52,62 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,77 doları görmüştü. Bu sabah...

Brent petrolün varil fiyatı 52,26 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de açıklanacak stok verisi öncesi 52,26 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,62 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,77 doları görmüştü. Bu sabah 52,25 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,01 artarak 52,26 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,53 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Meksika Körfezinde meydana gelen Harvey fırtınası sonrası kapatılan rafinerilerin tekrar işletmeye alınmasıyla fiyatlar yükselmeye başladı. Analistler, ABD petrol endüstrisinin fırtınanın etkisinden tamamen kurtulmasının aylar sürebileceğini kaydetti.

Petrol piyasalarında bugün, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün haftalık petrol stok verisi takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,30 ile 52,34 dolar aralığının direnç, 52,10 ile 52,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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