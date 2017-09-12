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Brent petrolün varil fiyatı 53,69 dolar seviyesinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, OPEC verileri öncesi 53,69 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili dün 53,72 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,10 doları görmüştü. Bu sabah 53,77 dolardan güne başlayan...

Brent petrolün varil fiyatı 53,69 dolar seviyesinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, OPEC verileri öncesi 53,69 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili dün 53,72 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,10 doları görmüştü. Bu sabah 53,77 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,14 azalarak 53,69 seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,02 dolardan alıcı buldu.

Hafta sonundan itibaren ABD'yi etkisi altına alan Irma kasırgasının rafinerilerde kapanmaya yol açmasından endişe duyan yatırımcıların piyasada satış pozisyonu aldığı kaydedilirken, fiyatlardaki düşüşün kısa dönemli olması bekleniyor.

Piyasalarda, küresel petrol arz kesintisi anlaşmasının Mart 2018'den sonraya uzatılması konusunun değerlendirilebileceği tartışmalarıyla ABD haftalık ham petrol ve rafine ürünleri stok verilerine odaklandı.

Ayrıca, Ulusal İran Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Kardor, İran'ın 5 yıl içinde günlük 4,5 milyon varil petrol üretim seviyesine ulaşacaklarını bildirdi. İran son aylarda günde yaklaşık 3,8 milyon varil petrol üretiyor.

Küresel piyasalarda ise İngiltere ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE), ABD ağustos ayı küçük işletmeler iyimserlik endeksi ile OPEC aylık raporu verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 53,64 ile 53,74 dolar aralığının direnç, 53,64 ile 53,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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