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Brent petrolün varil fiyatı 54 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 54,07 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 54,50 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,84 doları görmüştü. Bu sabah 53,72 dolardan...

Brent petrolün varil fiyatı 54 doların üzerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 54,07 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 54,50 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,84 doları görmüştü. Bu sabah 53,72 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,65 artarak 54,07 seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,90 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta, ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından ülkede haftalık petrol üretiminin 749 bin varil azalarak 8,78 milyon varile gerilediği açıklandı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi 3 hafta art arda yükselişin ardından ilk defa düştü.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre de Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 3 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 4-8 Eylül'ü kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 756'ya geriledi. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 4 haftada 3 kez düşüş yaşanmış oldu.

Analistler, geçen ay ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası nedeniyle bu eyaletteki petrol rafinerilerinin kapatıldığını ve ham petrol piyasasında arz fazlasının kısa dönemde arttığını ifade etti.

Hafta sonundan itibaren ülkeyi etkisi altına alan Irma Kasırgası'nın da rafinerilerde kapanmaya yol açmasından endişe duyan yatırımcıların piyasada satış pozisyonu aldığı kaydedilirken, fiyatlardaki düşüşün kısa dönemli olması bekleniyor.

Piyasa katılımcıları, son kasırganın arz ve talep üzerindeki etkisini tartmak için yarın ve Çarşamba günü açıklanacak ABD haftalık ham petrol ve rafine ürünleri stok verilerini izleyecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 54,07 ile 54,20 dolar aralığının direnç, 53,81 ile 53,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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