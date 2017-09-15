Brent petrolün varil fiyatı 55 dolar seviyelerinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 55,24 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili dün 54,99 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 55,97 doları görmüştü. Böylece Brent türü petrolün varil fiyat 17 Nisan'dan beri en yüksek seviyesine çıktı. Bu sabah 55,29 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,09 azalarak 55,24 seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,74 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzının ağustosta düştüğünü gösteren veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranının artarak yüzde 82'ye yükseldiği açıklaması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin üretimi kısma kararını Mart 2018'den sonraya uzatması ihtimali fiyatları etkiliyor.

Dün, Azerbaycan'ın en büyük petrol havzası Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) petrol yataklarının 2024 yılında sona erecek üretim ve paylaşım anlaşmasının süresi 2050 yılına kadar uzatıldı.

Petrol piyasalarında bugün ABD'de Baker Hughes sondaj kule sayısı takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,35 ile 55,38 dolar aralığının direnç, 55,23 ile 55,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.