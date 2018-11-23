Brent petrolün varil fiyatı 61,70 dolar

ANKARA (AA) - Brent türü ham petrolün varili, JP Morgan'ın gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları öngörüsünü aşağı çekmesiyle uluslararası piyasalarda 61,70 dolardan işlem görüyor.



Dün 62,54 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 61,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,08'lik azalışla 61,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,13 dolardan alıcı buldu.



Amerikalı yatırım hizmetleri kuruluşu JP Morgan, dün Brent petrol için gelecek yıla ilişkin tahminini 83,50 dolardan 73 dolara düşürdü.

JP Morgan Asya-Pasifik Petrol ve Doğalgaz Başkanı Scott Darling, Amerikalı televizyon kanalı CNBC'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika'da gelecek yıl petrol arzının artmaya devam edeceğini belirterek, Brent petrolün 2020'de 64 dolara kadar düşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Darling, ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol piyasasında yeniden denge sağlamak için gelecek yıl toplam üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil azaltması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, küresel piyasada arz fazlasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine işaret ederek, OPEC ve Rusya'nın gelecek ay Viyana'da yapılacak toplantıda toplam üretimlerini günlük ortalama 1,4 milyon varil azaltacağını ve fiyatları yukarı çekebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 62,01 ile 62,33 dolar aralığının direnç, 61,37 ile 61,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.