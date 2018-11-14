Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda son iki gün içinde yaklaşık yüzde 7'den fazla değer kaybederek 65,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,14 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,65 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,54'lük düşüşle 65,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 55,28 dolardan alıcı buldu.

Ham petrol fiyatları, son iki günde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybıyla son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Brent petrol varil fiyatı 65,18 dolarlara kadar gerileyerek Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7,8 azalışla 55,23 dolara inerek Kasım 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarının geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten sonra bu hafta düşüş eğilimini sürdürmesinde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'nin üretimindeki artışın yanı sıra Washington'un İran yaptırımlarında bazı ülkelere muafiyet tanımasının etkili olduğu belirtiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre günlük 127 bin varil artışla 32 milyon 900 bin varile yükseldi.

OPEC'in Ekim Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 440 bin varil artarak 99 milyon 760 bin varil oldu.

Ekimde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 860 bin varile çıktı.

Küresel piyasalarda Uluslararası Enerji Ajansı aylık petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 65,38 ile 65,58 dolar aralığının direnç, 64,98 ile 65,18 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.