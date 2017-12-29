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Brent petrolün varil fiyatı 66,57 dolar seviyesinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, yılın son işlem gününde ABD'de açıklanan veriler ve Libya'daki gelişmeler sonrasında 66,57 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 65,95 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,30 doları gören...

Brent petrolün varil fiyatı 66,57 dolar seviyesinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, yılın son işlem gününde ABD'de açıklanan veriler ve Libya'daki gelişmeler sonrasında 66,57 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 65,95 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,30 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,14 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,65'lik artışla 66,57 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 60,24 dolardan alıcı buldu.

Hafta Başında Libya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı sonrası arz endişeleri sebebiyle petrolün varil başına fiyatı 67,03 seviyesine kadar çıkmıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi raporuna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,6 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 431,9 milyon varile indi. Piyasaların stoklara ilişkin beklentisi ise 3,9 milyon varil azalış yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 ile 66,67 dolar aralığının direnç, 66,35 ile 66,49 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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