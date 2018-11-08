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Brent petrolün varil fiyatı 72,10 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,10 dolardan işlem görüyor.Dün 71,69 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,12 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varil fiyatı 72,10 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,69 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,12 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 72,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,77 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet tanıması ve ülkenin ham petrol üretiminin artmasıyla aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), verilerine göre, ABD günlük ham petrol üretimi 11,6 milyon varile yükseldi. Ayrıca ABD petrol stokları 5,8 milyon varil artışla 431,79 milyon varile ulaştı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları nedeniyle dünya çapındaki petrol tüketicilerini zor günlerin beklediğini ve sağlanan muafiyetlerle pazardaki talebin karşılanamayacağını söyledi.

Brent petrolde, teknik olarak 72,07 ile 72,16 dolar aralığının direnç, 71,89 ile 71,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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