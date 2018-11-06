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Brent petrolün varil fiyatı 72,72 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,72 dolardan işlem görüyor.Dün 72,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,75 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varil fiyatı 72,72 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,04'lük azalışla 72,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,84 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle geri getirilen İran yaptırımlarının uygulanacağı ilk gün az da olsa artış gösteren fiyatlar, 8 ülkenin muafiyet kazanmasının ardından normal seyrine geriledi. Trump'ın petrol fiyatlarını yükseltmemek için yaptırımları aşamalı olarak uygulayacağını açıklaması, petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte etkili oldu.

Uzmanlar, küresel ekonomide yavaşlama ve arz fazlası beklentiler nedeniyle petrol fiyatlarındaki baskının devam edeceğine dikkati çekiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 72,95 ile 73,03 dolar aralığının direnç, 72,79 ile 72,87 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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