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Brent petrolün varil fiyatı 77,15 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 77,15 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 76,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,61...

Brent petrolün varil fiyatı 77,15 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 77,15 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,61 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,59'luk azalışla 77,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,27 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik büyüme üzerinde oluşturduğu daraltıcı etkiyle talepte yaşanacak azalma endişesi, uluslararası petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ancak uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımların yaklaşması nedeniyle sınırlı kaldığını ve piyasada İran'dan boşalacak petrol arzının Suudi Arabistan ve diğer üretici ülkeler tarafından karşılanıp karşılanmayacağı yönündeki endişenin fiyatların daha fazla düşmesini engellediğini kaydediyor.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin, fiyatların yükselmemesi için İran petrolünden kaynaklı boşluğun Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin arzıyla telafi edileceği yönündeki iddiasının doğruyu yansıtmadığını belirterek, "ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrolün varil fiyatı bugün 100 doları geçerdi." ifadesini kullandı.

Brent petrolde, teknik olarak 77,34 ile 77,52 dolar aralığının direnç, 76,98 ile 77,16 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolWTI
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