Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pokemon demografi barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

Brent petrolün varil fiyatı 77,18 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,18 dolardan işlem görüyor. Dün 77,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,00 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,77 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varil fiyatı 77,18 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,00 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,53'lük artışla 77,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, finansal piyasalarda yaşanacak sert düşüşler ile küresel ekonomik verilerin olumsuz seyrinin fiyatları baskılayacağını kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da Singapur’da katıldığı bir konferansta, petrol ithal eden birçok ülkenin güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle olumsuz etkilendiğini, küresel ekonomik verilerin de petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,23 ile 77,39 dolar aralığının direnç, 76,91 ile 77,07 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolEnerjiWTI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1