Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Aygül Çiçek Bursa
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu

Brent petrolün varili 56,31 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.Dün 55,07 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,96 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 56,31 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,07 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,69 artışla 56,31 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 47,46 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yeni yılın ilk haftasında oluşan fiyatların, petrol piyasalarının geçen yıl olduğu gibi 2019'da da dalgalı olacağını kanıtladığına işaret ediyor. Petrol piyasalarının yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak'taki aşağı yönlü seyrine dikkati çeken uzmanlar, spekülasyonlar ve piyasalardaki belirsizliklerin bugünkü yükselişle petrol fiyatlarında dalgalanmanın süreceğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Petrol piyasasında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin haftalık stok verileri ve Baker Hughes'ın petrol kuyu sayısı verileri takip edilecek. ABD'nin resmi beklentisi stokların 2,3 milyon varil düşeceği yönünde.

Brent petrolde, teknik olarak 56,32 ila 56,64 dolar aralığının direnç, 55,68 ila 56 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBatı Teksas Türü (WTI) Ham PetrolBrent PetrolHam PetrolPetrol Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1