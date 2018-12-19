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Brent petrolün varili 56,53 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'de kaya petrolü üretiminin yükseleceği beklentisiyle, uluslararası piyasalarda 56,53 dolardan işlem görüyor.Dün 59,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde 59,22 doları bulan Brent petrolün varil...

Brent petrolün varili 56,53 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'de kaya petrolü üretiminin yükseleceği beklentisiyle, uluslararası piyasalarda 56,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde 59,22 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,23 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,53 artışla 56,53 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,90 dolardan alıcı buldu.

ABD'de kaya petrolü üretiminin yükselmesinin küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırarak fiyatlarda düşüşü hızlandırdığını ifade eden uzmanlar, sektördeki arz fazlası ve jeopolitik risklerin dikkatle izlendiğine işaret ediyor.

Söz konusu gelişmeye karşın, Libya Ulusal Petrol Kurumu, silahlı gruplar tarafından işgal edilen ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de "mevcut güvenlik şartları altında üretimin devam edemeyeceğini" duyurdu. Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesindeki Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretiliyordu.

Brent petrolde, teknik olarak 56,73 ila 56,97 dolar aralığının direnç, 56,25 ila 56,49 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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