banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ibrahim şenkal özer Bursa Banu Özcan
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Brent petrolün varili 56,62 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,62 dolardan işlem görüyor.Dün 59,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,07 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 56,62 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,07 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,84 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,38 azalışla 56,62 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 47,23 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün düzenlediği yılın son toplantısında, piyasaların beklediği gibi politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselttiğini duyurdu.

Fed'in gelecek yıl için üç yerine iki kere faiz artırmayı planladığını bildirmesine rağmen, bankanın 2019'da da parasal sıkılaşmaya devam edeceği sinyalini vermesi, küresel piyasalarda kayıplara yol açtı.

Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Körfez krizine çözüm bulmak için ülkesi ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Görüşme kapsamında Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölge olan Vefra ve Hafci petrol sahalarının durumunun da görüşüldüğü ifade edildi.

Söz konusu iki sahada günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretiliyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebepler nedeniyle Ekim 2014'te Hafci'yi, bazı engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vefra'yı kapatmıştı.

Uzmanlar, ABD'de kaya petrolü üretiminin yükselmesinin küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırarak fiyatlarda düşüşü hızlandırdığını belirterek, sektördeki arz fazlası ve jeopolitik risklerin dikkatle izlendiğini kaydetti.

Dünya genelindeki arz fazlası ve küresel ekonomideki daralma endişeleri petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre 497 bin varil düşmesinin de fiyatlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

ABD’de gelecek yıl beklenen üretim artışının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin kesintilerinin üzerinde olacağı öngörüsü de piyasalarda orta vadeli beklentileri olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 56,42 ila 56,64 dolar aralığının direnç, 55,98 ila 56,20 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez BankasıABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolFederal Açık Piyasa KomitesiKuveytSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1