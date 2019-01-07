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Brent petrolün varili 57,87 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,87 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 55,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,77 dolardan açıldı. Brent...

Brent petrolün varili 57,87 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 55,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 57,87 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 48,70 dolardan alıcı buldu.

Bugün Pekin'de ABD ile Çin arasında başlayacak ticaret müzakerelerine dikkati çeken uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki müzakerelerden yapıcı sonuç alınması durumunda bunun küresel petrol talebine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Uzmanlar, küresel ekonomik büyümenin 2019'da geçen yıla göre yavaşlamasının öngörüldüğüne işaret ederek, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının büyümesi durumunda ise dünya genelinde petrol talebinin ve fiyatlarının olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Amerikalı yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Goldman Sachs, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyatı tahminini 70 dolardan 62,5 dolara, WTI tipi ham petrol fiyatı öngörüsünü de 64,50 dolardan 55,50 dolara çektiğini duyurdu.

Brent petrolde, teknik olarak 57,92 ila 58,10 dolar aralığının direnç, 57,56 ila 57,74 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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