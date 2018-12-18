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Brent petrolün varili 58,66 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'de kaya petrolü üretiminin rekor seviyeye ulaşacağı öngörüsüyle, uluslararası piyasalarda 58,66 dolardan işlem görüyor.Dün 60,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,21 dolara kadar çıkan...

Brent petrolün varili 58,66 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, ABD'de kaya petrolü üretiminin rekor seviyeye ulaşacağı öngörüsüyle, uluslararası piyasalarda 58,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,21 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 58,98 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,54 azalışla 58,66 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 49,24 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün yaptığı açıklamada, ülkenin en verimli 7 kaya petrolü havzasında günlük ortalama kaya petrol üretiminin bu ay, geçen aya kıyasla yüzde 2,5 artışla 8,03 milyon varile ulaşarak rekor kırmasının öngörüldüğünü duyurdu.

EIA, ayrıca, söz konusu seviyenin gelecek ay yüzde 1,7 artışla günlük ortalama 8,17 milyon varile ulaşarak yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Uzmanlar, ABD'de kaya petrolü üretiminin yükselmesinin küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırarak fiyatlarda düşüş beklentisini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 58,80 ila 59,33 dolar aralığının direnç, 57,74 ila 58,27 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)ABD'de Kaya Petrolü üretimiPetrol Fiyatları
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