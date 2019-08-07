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Brent petrolün varili 58,90 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,90 dolardan işlem görüyor.Dün 60,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 58,90 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 58,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,58 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrası pazartesi günü ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı da Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinden, WTI ve Brent petrol fiyatlarında bu yıl ve 2020'de sınırlı hareketlenmeler beklendiğini bildirildi.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasında sürmekte olan ticari anlaşmazlık, Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye riskleri de dahil olmak üzere Orta Doğu kaynaklı çeşitli faktörlerin petrol fiyatlarının gelecekteki yönü konusunda belisizliği artıracağını kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,30 ile 59,24 dolar aralığının direnç, 58,64 ile 58,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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