Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Brent petrolün varili 58,94 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,94 dolardan işlem görüyor.Dün 60,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,64 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 58,94 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.41 itibarıyla yüzde 1,17 azalışla 58,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 50,41 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 450,5 milyon varile çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, dünya genelindeki yüksek arzın, fiyatların yükselmesini engellemeye devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de petrol fiyatlardaki düşüş beklentisinin öngörülerden ibaret olduğunu ancak fiyatların arz talep dengesiyle belirlendiğini kaydetti.

Zengene, bazı ülkelerin Tahran'a zarar vermek amacıyla petrol piyasasına müdahale ettiğini savundu.

Brent petrolde teknik olarak 59,43 ile 59,82 dolar aralığının direnç, 58,65 ile 59,04 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolIranOpecPETROL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1