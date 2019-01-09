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Brent petrolün varili 59,34 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,34 dolardan işlem görüyor.Dün 58,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,15 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 59,34 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 58,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 58,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,15 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 59,34 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 50,37 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında pazartesi günü Pekin'de başlayan ticaret müzakerelerine işaret ederek, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki müzakerelerden yapıcı sonuç alınması durumunda bunun küresel petrol talebine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın dahil olduğu OPEC dışındaki ülkelerin ham petrol üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil azaltmak için 1 Ocak itibariyle arz kesintisine başladığını kaydeden uzmanlar, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketlenme sağlayacağını ifade ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 59,60 ila 59,73 dolar aralığının direnç, 59,34 ila 59,47 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolPetrol FiyatlarıPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
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