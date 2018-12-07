Brent petrolün varili 59,47 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,39 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,81 düşüşle 59,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 50,93 dolardan alıcı buldu.

ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşmasıyla küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşmuş ve fiyatlar 60 dolar bandına inmişti.

Dün Viyana'da başlayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 175. olağan toplantısında da günlük 1-1,5 milyon varil üretim kısıntısı kararı alınacağına ilişkin güçlü beklenti fiyatları daha da geriletti. Başta Rusya olmak üzere, bugün OPEC dışı ülkelerin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı sonrasında üretim kısıntısı miktarının netleşmesi bekleniyor.



Brent petrolde, teknik olarak 59,71 ila 59,76 dolar aralığının direnç, 59,21 ila 59,46 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



