Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul Ahmet Dursun Şahin elektrik faturaları İstanbul Başakşehir
Taze incir Uzak Doğu'ya “uçacak“
Uzak Doğu'ya uçuyor
ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
Zayıf küresel ticaret uyarısı
Çekya'da zafer Marquez'in
Çekya'da zafer Marquez'in
Tarımda 4.3 milyarlık batık
4.3 milyarlık batık
Türk bilim insanları 4 ölümcül virüs buldu
Türk bilim insanları buldu!

Brent petrolün varili 60,49 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,49 dolardan işlem görüyor.Dün 61,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,04 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 60,49 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,04 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 60,49 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,25 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası dün ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 300 milyar dolarlık mallara 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını belirtmişti. Bunun üzerine dün Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, dün Rus mevkidaşıyla petrol piyasasındaki durumu görüştüğünü ve Suudi Arabistan'ın 2020'nin sonuna kadar üretim kesintisine uymaya devam edeceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 60,63 ile 61,19 dolar aralığının direnç, 59,30 ile 60,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Batı Teksas (WTI) Tipi Ham PetrolüBrentPetrol Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5