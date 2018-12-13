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Brent petrolün varili 60,52 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,52 dolardan işlem görüyor.Dün 60,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,45 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 60,52 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,49 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 60,52 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,31 dolardan alıcı buldu.

ABD'de haftalık petrol stoklarındaki 1,2 milyon varillik düşüş ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kesinti kararı fiyatların kısa vadede yükselmesinde etkili oluyor. Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimin azalmasına yönelik somut adımların atılması da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü etkiyi kısmen destekliyor.

Buna karşın, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 11 dolar aşağı çekti. EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporunda", gelecek yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 61 dolar, WTI türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi.

EIA'nın kasım ayı raporunda, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 72 dolar, WTI petrolün de 65 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Öte yandan, dün yayımlanan OPEC'in kasım ayına ilişkin petrol raporuna göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 290 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 80 bin varile ulaşacak. OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 31 milyon 400 bin varil olması bekleniyor.

Küresel petrol piyasasında bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın kasım ayına ilişkin petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 60,49 ila 60,61 dolar aralığının direnç, 60,25 ila 60,37 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



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ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolHam Petrol
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