Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin moda dünya D vitamini
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

Brent petrolün varili 60,80 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,80 dolardan işlem görüyor.Dün 62,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 60,80 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,55 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 60,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,91 dolardan alıcı buldu.

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama beklentileri ve ticaret savaşlarının kızışması dünya genelinde petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD'li küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, küresel ekonomik büyüme beklentilerindeki bozulma ve artan ticaret savaşı risklerine işaret etti.

Fitch Ratings tarafından geçen yıl yüzde 3,2 seviyesinde büyüme kaydeden küresel ekonominin, bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 2,7 büyüme göstereceği tahmin edildi.

ABD'li yatırım bankası ve finansal hizmetler kuruluşu Bank of America Merrill Lynch de yılın ikinci yarısına dair petrol fiyatları tahminini aşağı çektiğini duyurdu. Brent türü ham petrolün varil fiyatının yılın ikinci yarısında 68 yerine 63 dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, haziran sonunda beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantının temmuzun ilk haftasına ertelenebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,78 ile 61,05 dolar aralığının direnç, 60,72 ile 60,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBrent PetrolHam PetrolPETROL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5