Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Brent petrolün varili 60,93 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,93 dolardan işlem görüyor.Dün 60,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,34 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 60,93 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,34 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,66 azalışla 60,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,95 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin günlük petrol üretiminin 12 milyon varile yaklaşması piyasalarda arz fazlası kaynaklı endişelere neden oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, 11,9 milyon varil günlük petrol üretimiyle dünyanın en çok petrol üreten ülkesi unvanını pekiştiren ABD'de haftalık petrol stokları 2,7 milyon varil artış gösterdi.

Ülkede 2019'da da artması beklenen üretimin fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Petrol piyasasında bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün "Aralık Ayı Petrol Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 61,10 ila 61,26 dolar aralığının direnç, 60,78 ila 60,94 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolHam PetrolPetrol Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1