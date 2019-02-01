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Brent petrolün varili 60,93 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,93 dolardan işlem görüyor.Düne 61,90 dolardan başlayan ve gün içinde 60,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,03 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 60,93 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,93 dolardan işlem görüyor.

Düne 61,90 dolardan başlayan ve gün içinde 60,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,03 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 60,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 53,81 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Çin'deki ekonomik yavaşlama ve ABD'de de artan ticari ham petrol stoklarına işaret ederek bu durumun Brent petrolün yaklaşık 61 dolar seviyesinde kalmasında etki olduğunu belirtti.

Öte yandan OPEC'in üretim kesintisi kararı ve ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlara dikkati çeken uzmanlar, bu gelişmelerin fiyatların daha da gerilemesini engellediğini kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 60,98 ila 61,16 dolar aralığının direnç, 60,62 ila 60,80 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent PetrolPetrol Fiyatları
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