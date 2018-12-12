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Brent petrolün varili 61,01 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,01 dolardan işlem görüyor.Dün 60,12 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,16 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,77 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 61,01 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,12 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,16 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,39 artışla 61,01 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,29 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimde günlük 1,2 milyon varillik kesinti kararı alması ve ABD'nin Çin ile ticaret savaşını yumuşatma sinyalleri, küresel petrol piyasalarında fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Uzmanlar, OPEC'in üretim kesinti kararının etkisinin 2019'un ilk çeyreğinde daha net hissedileceğini belirtiyor.

Öte yandan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak dün yaptığı açıklamada, OPEC toplantısında alınan kısıntı kararı kapsamında ocak ayında petrol üretimlerini kademeli bir şekilde azaltacaklarını belirterek, "Tahminlerimize göre üretimimizi Ekim 2018 seviyesine kıyasla günlük 50 ila 60 bin varil arasında düşürme yolunda ilerliyoruz." dedi.

Küresel petrol piyasasında bugün OPEC ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin kasım ayına ilişkin petrol raporları takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 60,93 ila 61,07 dolar aralığının direnç, 60,65 ila 60 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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