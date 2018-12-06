banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet Tekin Sarı
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Brent petrolün varili 61,19 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,19 dolardan işlem görüyor.Dün 61,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,39 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 61,19 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,39 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,32'lik azalışla 61,19 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,37 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalardaki düşüşler, ABD'de petrol stoklarında artış beklentisi ve bugün Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı nedeniyle fiyatlar yatay seyir izliyor. Toplantıda üretimde günlük 1-1,5 milyon varil kısıntı kararı çıkması bekleniyor.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 61,19 ile 61,40 dolar aralığının direnç, 60,77 ile 60,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolPetrol Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1