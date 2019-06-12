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Brent petrolün varili 61,50 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,50 dolardan işlem görüyor.Dün 63,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 61,50 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 61,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde dün açıklanan ABD haftalık ham petrol stok öngörüleri etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil artarak 482,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 481 bin varil düşeceği yönündeydi.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından 2019 için küresel petrol talep artış tahminini günlük 160 bin düşürerek 1,22 milyon varile çektiğini duyurdu. EIA'nın bu öngörüsü de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

Piyasalarda bugün EIA'nın açıklayacağı ABD petrol stok verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,42 ile 61,59 dolar aralığının direnç, 61,08 ile 61,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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ABD Türü Ham Petrol (WTI)BrentPetrol Fiyatı
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