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Brent petrolün varili 61,86 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,86 dolardan işlem görüyor.Dün güne 61,97 dolardan başlayan ve gün içinde 62,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,57 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrolün varili 61,86 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,86 dolardan işlem görüyor.

Dün güne 61,97 dolardan başlayan ve gün içinde 62,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 61,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kesintileri ve ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımları, uluslararası piyasalarda arz kaynaklı bir daralma oluşturarak petrol fiyatlarının az da olsa yükselmesine neden oluyor.

ABD'nin artan üretiminin yanı sıra dünya ticaretine ilişkin piyasalardaki olumsuz beklentiler, fiyatların yükselişini baskılıyor.

Petrol piyasasında bugün, OPEC'in ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 61,98 ila 62,20 dolar aralığının direnç, 61,54 ila 61,76 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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ABDBrent petrolIranPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)Venezuela
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