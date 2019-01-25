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Brent petrolün varili 61,92 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,92 dolardan işlem görüyor.Dün 61,10 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,60 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 61,92 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,10 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,60 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 1,06'lık artışla 61,92 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,66 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Venezuela'ya petrol yaptırımları uygulayabileceği endişesi fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Öte yandan uzmanlar, petrol piyasasında mevcut arz fazlası ve ABD'deki haftalık ticari ham petrol stoklarındaki artışın fiyatların aşırı yükselmesini engellediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,86 ila 62,01 dolar aralığının direnç, 61,56 ila 61,72 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.




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BrentPetrolün VariliWTI
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