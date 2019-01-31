Brent petrolün varili 62,12 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,12 dolardan işlem görüyor.



Düne 61,22 dolardan başlayan ve gün içinde 62,50 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,90 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 62,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,2 artışla 54,62 dolardan alıcı buldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) dün sona eren ocak ayı toplantısında beklendiği üzere faiz artırımı yapmazken, Fed Başkanı Jerome Powell faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini belirterek, "Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı." dedi.

Powell, ülke ekonomisini en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda "sabırlı" olmaktan geçtiğini ifade etti.



Bu açıklamalarının ardından, ABD doları diğer para birimlerine karşı düşüş gösterdi.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının endeksli olduğu Amerikan dolarındaki değer kaybı nedeniyle dünya genelinde ham petrol talebinin artış gösterdiğini ve bunun petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.



Ayrıca ABD'nin Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımların ardından küresel piyasalarda oluşan arz sıkıntısı endişesi fiyatların yükselmesinde etkili oldu.



Brent petrolde, teknik olarak 62,17 ila 62,33 dolar aralığının direnç, 61,85 ila 62,01 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.