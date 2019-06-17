Brent petrolün varili 62,29 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,29 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 62,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,36 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 62,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,58 dolardan alıcı buldu.



Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankeri perşembe günü saldırıya uğramış, ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı sorumlu tutmuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Ayrıca, haziran sonunda beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantının temmuzun ilk haftasına ertelenebileceği belirtildi.

Brent petrolde teknik olarak 62,24 ile 62,36 dolar aralığının direnç, 62 ile 62,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.















