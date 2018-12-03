Brent petrolün varili 62,37 doları

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 62,37 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 59,87 dolardan güne başlayan ve gün içinde 60,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,82 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 2,54 artışla 62,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,63 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasında G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir süredir devam eden ticaret savaşının büyümesini önleyecek 90 günlük bir anlaşma yapıldı. Bu iyimser tablonun yanı sıra 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında petrol kısıntısı kararında mutabakat sağlandığına yönelik açıklamalarla petrol fiyatları yükselişe geçti.

Umman Enerji Bakanı Mohammed bin Hamad al-Rumhy dün OPEC'e üye ülkelerinin petrol üretiminde kısıntı yapılmasına ilişkin ortak kanaat bildirdiğini ifade etti.



Bu arada, İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'ye mal karşılığı petrol satacağı açıklandı. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhai, ABD yaptırımlarına karşı iki ülke arasında petrol ticaretini sağlayacak ödeme mekanizması oluşturulduğunu duyurdu.

Tahran ve Seul tarafından geliştirilen mekanizmanın petrol karşılığı mal takasına dayalı olduğunu aktaran Tenhai, "İranlı şirketlerin Güney Kore'den ithal ettiği malların ödemeleri bu ülkeye ihraç edilen petrol fiyatından düşülecek. İthalatçılar, Güney Kore'den aldıkları malların ödemelerini ise İran hükümetine yapacak." dedi.

Diğer taraftan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 24-30 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 artış olduğunu gösterdi. Böylece önceki hafta 885 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 887'ye yükselmiş oldu.



Uzmanlar, petroldeki arz fazlası ile ABD'de artan üretimin, fiyatlardaki hızlı yükselişi baskıladığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,62 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 62,10 ile 62,36 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.