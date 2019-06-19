Brent petrolün varili 62,48 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,48 dolardan işlem görüyor.



Dün 62,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 62,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,27 dolardan alıcı buldu.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğinin duyurulmasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantının temmuzun ilk haftası yapılacağına ilişkin beklentiler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 62,34 ile 62,49 dolar aralığının direnç, 62,04 ile 62,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.







