Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin türk-is
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Brent petrolün varili 62,90 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 62,90 dolardan işlem görüyor.Cuma gününe 61,24 dolardan başlayan ve gün içinde 63,11 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,88 dolardan...

Brent petrolün varili 62,90 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 62,90 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününe 61,24 dolardan başlayan ve gün içinde 63,11 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,88 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 62,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 55,09 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Venezuela'ya olan yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintilerinin etkisiyle petrol fiyatları 62 dolar bandında seyrediyor. Ayrıca ABD'de düşen petrol kulesi sayısı da fiyatların gerilemesini engelliyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847'ye geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Brent petrolde, teknik olarak 62,92 ila 63,16 dolar aralığının direnç, 62,44 ila 62,68 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDPETROLPetrol Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1