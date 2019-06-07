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Brent petrolün varili 63,23 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,23 dolardan işlem görüyor.Dün 63,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde...

Brent petrolün varili 63,23 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 63,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,25 dolardan alıcı buldu.

Rus petrol şirketi Gazprom Neft'in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını ve yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliğindeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edebileceklerini bildirdi.

Rusya, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ticaretinde doların kullanımını azaltmaya çalışıyor.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,20 ile 63,50 dolar aralığının direnç, 62,48 ile 62,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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