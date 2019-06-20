Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa dünya mersin
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü
Rusya'ya satacağız
Rusya'ya satacağız
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı

Brent petrolün varili 63,37 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,37 dolardan işlem görüyor.Dün 62,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 63,37 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,33 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,66 yükselişle 63,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,35 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,6) düşerek 482,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,2 milyon varil artış kaydetmişti.

Uzmanlar, ABD'de düşen petrol stoklarının küresel petrol fiyatlarında toparlanmaya sebep olduğunu belirtiyor.

Bu arada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), gelecek hafta yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ve 6. Bakanlar Toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 15. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısının da 1 Temmuz'da yapılacağı kaydedildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği toplantı öncesinde, tarafların kısıntıları devam ettireceği beklentilerini güçlendiren açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 63,30 ile 63,51 dolar aralığının direnç, 62,34 ile 62,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ham PetrolPETROLPetrol Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5