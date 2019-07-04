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Brent petrolün varili 63,46 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,46 dolardan işlem görüyor.Dün 64,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 63,46 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,39 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,34 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 azalışla 63,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,64 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 468,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi petrol stoklarının 2,96 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stokların beklenenden daha az düşüş göstermesi, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 63,55 ile 63,65 dolar aralığının direnç, 63,13 ile 63,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.





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