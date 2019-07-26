Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu

Brent petrolün varili 63,53 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 63,53 dolardan işlem görüyor.Dün 64,21 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17...

Brent petrolün varili 63,53 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 63,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,21 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 63,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime rağmen küresel ekonomik verilere ilişkin endişeler nedeniyle fiyatların yatay seyrine devam ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,65 ile 63,81 dolar aralığının direnç, 63,33 ile 63,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ham PetrolPETROL
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5