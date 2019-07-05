Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi dünya Afrika ekonomisi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika
Ralli heyecanı İstanbul'da
Ralli heyecanı İstanbul'da
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar

Brent petrolün varili 63,59 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,59 dolardan işlem görüyor.Dün 64,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,86 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 63,59 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,86 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 63,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,67 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, küresel ekonomideki büyümeye ilişkin endişeler ve zayıf petrol talebi beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dün, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen İran'a ait bir tankeri durdurdu. Geminin, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD ve müttefiklerinin Suriye ile İran hükümetlerinin yasa dışı ticaretten faydalanmasını engellenmesinin memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 63,98 ile 64,48 dolar aralığının direnç, 62,92 ile 62,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.







İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Türü Ham Petrol (WTI)BrentPetrol Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5