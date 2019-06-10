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Brent petrolün varili 64,10 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,10 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 64,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 64,10 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,10 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 64,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağı beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih cuma günü, Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına ilişkin ortak bir anlayış bulunduğunu ve bakanlıklar arasında görüş birliği olduğunu açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 63,26 ile 63,47 dolar aralığının direnç, 63,68 ile 63,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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