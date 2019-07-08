Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi TÜSİAD Ticaret Bakanlığı ekonomi
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi
Balık hamlesi
Balık hamlesi
İTO Rallisi başladı
İTO Rallisi başladı

Brent petrolün varili 64,57 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 64,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili...

Brent petrolün varili 64,57 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 64,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,46 dolardan alıcı buldu.

ABD’deki pozitif ekonomik verilere ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilime rağmen, küresel ekonomiye dair endişeler petrol fiyatlarının yatay seyretmesine neden oluyor.

Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Haziran-5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 788'e düştü.

Brent petrolde teknik olarak 66,34 ile 64,76 dolar aralığının direnç, 63,18 ile 62,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolHam PetrolPetrol Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5