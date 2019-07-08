Brent petrolün varili 64,57 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 64,57 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 64,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,46 dolardan alıcı buldu.

ABD’deki pozitif ekonomik verilere ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilime rağmen, küresel ekonomiye dair endişeler petrol fiyatlarının yatay seyretmesine neden oluyor.

Bu arada, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Haziran-5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 788'e düştü.

Brent petrolde teknik olarak 66,34 ile 64,76 dolar aralığının direnç, 63,18 ile 62,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



