Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda seminer Trabzon oyun cumhuriyeti
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu

Brent petrolün varili 64,59 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,59 dolardan işlem görüyor.Dün 65,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.02 itibarıyla kapanışa...

Brent petrolün varili 64,59 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,71 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,75 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 64,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,65 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda, İran-ABD geriliminin çatışmaya dönüşmeyeceği beklentisiyle petrol fiyatları düşüş eğilimine girdi.

Ayrıca, G20 liderler zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek olası buluşmadan ticaret savaşlarını bitirecek bir uzlaşma beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,98 ile 65,84 dolar aralığının direnç, 62,54 ile 63,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolHam Petrol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5