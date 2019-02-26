Brent petrolün varili 64,67 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,67 dolardan işlem görüyor.



Dün 67,25 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,03'lük azalışla 64,67 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,04 dolardan alıcı buldu.



ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının çok yükseldiği, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu konuda bir şeyler yapması gerektiği ve dünya ekonomisinin fiyat yükselişini kaldıramayacağı yönündeki Twitter paylaşımıyla, dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,7 gerileyerek 64,8 dolara indi.

Öte yandan ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yönelik yeni yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu, Amerikalı kişi ve şirketlerin de PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı bildirildi.

Brent petrolde, teknik olarak 64,82 ila 64,97 dolar aralığının direnç, 64,52 ila 64,67 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



