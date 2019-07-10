Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Rusya izmir donald trump jandarma paris
BES'e nakit esnekliği getiriliyor
BES'te nakit esnekliği
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı

Brent petrolün varili 65 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65 dolardan işlem görüyor.Dün 65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre...

Brent petrolün varili 65 dolar
banner17

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 65 dolardan işlem görüyor.

Dün 65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,62 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 8,1 milyon azalışla 461,4 milyon varile geriledi. Beklenenin üstünde gerçekleşen düşüş, fiyatların yükselişine neden oldu.

Ayrıca, İran-ABD, Venezuela-ABD arasındaki gerginliğin sürmesi ve Orta Doğu'daki diğer gerginlikler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Uzmanlar, dünyada petrol tüketiminde başı çeken ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği beklentisinin petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladığını kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,21 ile 65,80 dolar aralığının direnç, 64,62 ile 64,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Batı Teksas Türü (WTI) Ham PetrolBrent Petrol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5